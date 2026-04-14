Bomba Molotov fatta esplodere a Palagonia due arresti

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Catania, con l’aiuto degli agenti dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, in seguito all’esplosione di una bottiglia incendiarie avvenuta nelle vie di Palagonia. L’indagine è ancora in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto o sui motivi dietro l’episodio.

Due persone sono state arrestate da carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei militari dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, nell’ambito dell’inchiesta sull'esplosione di un ordigno del tipo Molotov nelle strade di Palagonia. Nei confronti dei due indagati è stato eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Caltagirone su richiesta della locale Procura. I reati ipotizzati nei loro confronti sono fabbricazione, detenzione e utilizzo di ordigno esplosivo, aggravate dal fatto di aver messo in serio e concreto pericolo la pubblica incolumità. Ulteriori dettagli sulle attività e sugli indagati saranno resi noti durante una conferenza stampa convocata dalla procuratrice Rosanna Casabona che si terrà alle 16.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bomba Molotov fatta esplodere a Palagonia, due arresti Esplosione di una molotov nel centro abitato di Palagonia: due persone arrestateA Palagonia, i carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei militari dello squadrone carabinieri eliportato "Cacciatori... Spunta una bomba della Seconda guerra mondiale: sarà fatta esplodere a RoveredoSono in programma per domenica 29 marzo 2026 le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno bellico rinvenuto lo scorso 26 febbraio all’interno...