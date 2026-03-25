Spunta una bomba della Seconda guerra mondiale | sarà fatta esplodere a Roveredo

Sabato 29 marzo 2026 sono previste le operazioni di neutralizzazione di un ordigno della Seconda guerra mondiale trovato il 26 febbraio all’interno dell’aeroporto militare Pagliano e Gori, situato nella zona di Aviano. L’esplosivo sarà fatto brillare in un’area appositamente individuata per garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture circostanti. La scoperta ha portato alla pianificazione di un intervento di sgombero e messa in sicurezza.

Sono in programma per domenica 29 marzo 2026 le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno bellico rinvenuto lo scorso 26 febbraio all’interno dell’aeroporto militare Pagliano e Gori di Aviano. Si tratta di una bomba d’aereo risalente alla Seconda guerra mondiale, subito messa in sicurezza dai militari e dalle Forze dell’Ordine. Saranno gli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine a condurre le operazioni tecniche di despolettamento e successivo brillamento dell’ordigno, che verrà fatto esplodere in un’area non urbanizzata del territorio di Roveredo in Piano. Proprio questo Comune sarà il più direttamente coinvolto dalle misure di sicurezza, con l’evacuazione dei residenti nel raggio di 685 metri dal punto di ritrovamento, in programma dalle 6:30 alle 9:00 (e comunque fino al termine delle operazioni). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Spunta una bomba della Seconda guerra mondiale: sarà fatta esplodere a Roveredo Articoli correlati Leggi anche: Trovata una bomba della seconda guerra mondiale a Frassinara Dal cantiere spunta una mina anticarro della Seconda Guerra mondialeComo, 27 gennaio 2026 – Una mina anticarro è spuntata ieri pomeriggio all'interno del cantiere di ristrutturazione di una abitazione privata in via... Bomba da mortaio Brixia della seconda guerra mondiale #ww2 #war #regioesercito #metaldetector Una raccolta di contenuti su Spunta una bomba della Seconda guerra... Temi più discussi: Cesenatico, spunta una bomba di guerra nella spiaggia davanti al Gambero Rosso; Salerno, spunta una bomba in spiaggia: chiuso il lungomare; In spiaggia spunta la bomba; In spiaggia rinvenuto un ordigno bellico, è una granata. Area interdetta per le operazioni di bonifica. Nel telefono spunta una bomba contro la madre di Andrea Sempio: le ultime scoperte a GarlascoScopri gli sviluppi recenti sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: nuove indagini, perizie e alibi di Andrea Sempio riaccendono il dibattito pubblico. bigodino.it Cesenatico, spunta una bomba di guerra nella spiaggia davanti al Gambero RossoNella giornata di ieri, domenica 22 marzo, è stato ritrovato a Cesenatico un ordigno bellico – una granata di tipo Eierh Hand Granade in pessimo ... corriereromagna.it Nella nostra provincia il «No» la spunta solo a Brescia, Collebeato e Bovezzo. Nelle valli, invece, il «Sì» va anche oltre l’80% - facebook.com facebook #Italia alla finestra, ma è già scandalo playoff: #GallesBosnia, spunta l’ombra del sabotaggio x.com