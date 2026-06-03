La terza edizione del Napoli Tattoo Expo ha registrato oltre 7.000 visitatori e 450 tatuatori provenienti da diversi paesi. Durante l’evento sono stati realizzati migliaia di tatuaggi. Napoli si conferma tra le città italiane con il maggior numero di studi di tatuaggi e di persone tatuate, insieme a Roma, Milano e Torino.

NAPOLI – Più di 7mila visitatori, 450 tatuatori provenienti da tutto il mondo, migliaia di tattoo realizzati, Napoli tra le città con più studi di tatuaggi e persone tatuate d’Italia, con Roma, Milano e Torino. Ecco i numeri della terza edizione della Napoli Tattoo Expo organizzata da Gabriele Incoronato e Daniele Sannino, fra i più affermati tatuatori partenopei, nel padiglione 10 della Mostra d’Oltremare. Maestri del tatuaggio e della street art riuniti per tre giorni. Tra i “big” Victor Chil il re del “new school”, Ivano Natale, che da Giugliano ha aperto uno studio a Las Vegas, Gabriele Marano, Angel Bustos, Case One e Mitty, napoletana trapiantata a Milano nota per lo stile astratto “dotwork” (puntinato). 🔗 Leggi su Primacampania.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Primacampania.it - Napoli Tattoo Expo, più di 7mila visitatori alla terza edizione della kermesse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli Tattoo Expo, 7mila presenze alla Mostra d'Oltremare: trionfa MaradonaLa terza edizione della Napoli Tattoo Expo si è svolta alla Mostra d'Oltremare, con oltre 7.

Torna Napoli Tattoo Expo. Guest star della III edizione il tatuatore Victor Chil e il rapper ShaOneLa Napoli Tattoo Expo ritorna alla Mostra d’Oltremare dal 29 al 31 maggio per la sua terza edizione, dedicata al mondo dei tatuaggi e considerata la...

Temi più discussi: Al Tattoo Expo di Napoli, tra migliaia di tatuati: Sulla nostra pelle raccontiamo chi siamo; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 29 a domenica 31 maggio; Tatuaggio che passione: a Napoli spopola il lettering; Un enigma mai risolto, all’Archivio storico del Banco Napoli Il Caravaggio che non c’è.

Napoli Tattoo Expo, 7mila presenze alla Mostra d'Oltremare: trionfa MaradonaA firmare la manifestazione sono Gabriele Incoronato e Daniele Sannino, tra i tatuatori partenopei più affermati della scena nazionale. La loro scommessa è riuscita ancora una volta: radunare sotto lo ... napolitoday.it

Napoli Tattoo Expo, presentata la III edizioneGuest star: il tatuatore Victor Chil e il rapper ShaOne Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli. La Napoli Tattoo Expo torna dove è ormai di casa, alla Mostra d'Oltremare, da ... expartibus.it