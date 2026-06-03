Napoli Tattoo Expo 7mila presenze alla Mostra d' Oltremare | trionfa Maradona
La terza edizione della Napoli Tattoo Expo si è svolta alla Mostra d'Oltremare, con oltre 7.000 visitatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 450 tatuatori provenienti da vari paesi. Durante l’evento sono stati realizzati migliaia di tatuaggi. Tra le opere più apprezzate, spiccavano quelle dedicate a un celebre calciatore, con un'attenzione particolare alle rappresentazioni di Diego Maradona.
Napoli si conferma una delle capitali italiane del tatuaggio. Lo dimostrano i numeri della terza edizione della Napoli Tattoo Expo, andata in scena al padiglione 10 della Mostra d'Oltremare: oltre 7mila visitatori, 450 tatuatori provenienti da tutto il mondo e migliaia di tattoo realizzati nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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