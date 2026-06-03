Napoli Tattoo Expo 7mila presenze alla Mostra d' Oltremare | trionfa Maradona

Notizia in breve

La terza edizione della Napoli Tattoo Expo si è svolta alla Mostra d'Oltremare, con oltre 7.000 visitatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 450 tatuatori provenienti da vari paesi. Durante l’evento sono stati realizzati migliaia di tatuaggi. Tra le opere più apprezzate, spiccavano quelle dedicate a un celebre calciatore, con un'attenzione particolare alle rappresentazioni di Diego Maradona.