Torna Napoli Tattoo Expo Guest star della III edizione il tatuatore Victor Chil e il rapper ShaOne
La Napoli Tattoo Expo ritorna alla Mostra d’Oltremare dal 29 al 31 maggio per la sua terza edizione, dedicata al mondo dei tatuaggi e considerata la più grande del Sud Italia. L’evento è stato annunciato durante una conferenza stampa che si è tenuta in un edificio storico della città. Tra i principali ospiti di questa edizione ci sono un noto tatuatore internazionale e un rapper, entrambi coinvolti nelle attività previste durante i tre giorni di esposizione.
La Napoli Tattoo Expo torna alla Mostra d’Oltremare dal 29 al 31 maggio. La terza edizione della convention dedicata al mondo dei tatuaggi, più importante del Sud Italia, è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Giacomo. All’incontro moderato dal giornalista Angelo Cirasa, hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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