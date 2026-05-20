Torna Napoli Tattoo Expo Guest star della III edizione il tatuatore Victor Chil e il rapper ShaOne

La Napoli Tattoo Expo ritorna alla Mostra d’Oltremare dal 29 al 31 maggio per la sua terza edizione, dedicata al mondo dei tatuaggi e considerata la più grande del Sud Italia. L’evento è stato annunciato durante una conferenza stampa che si è tenuta in un edificio storico della città. Tra i principali ospiti di questa edizione ci sono un noto tatuatore internazionale e un rapper, entrambi coinvolti nelle attività previste durante i tre giorni di esposizione.

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