Torna la Napoli Tattoo Expo alla Mostra d’Oltremare artisti da tutto il mondo

Dal 29 al 31 maggio si svolge la terza edizione della Napoli Tattoo Expo presso la Mostra d’Oltremare. L’evento coinvolge artisti provenienti da diversi Paesi e si concentra sul tatuaggio e sulla cultura urban. La manifestazione si svolge in una sede che si estende su più giorni e mira a riunire professionisti e appassionati del settore.

Dal 29 al 31 maggio torna la “ Napoli Tattoo Expo ”, che per la terza edizione si prepara a trasformare la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio internazionale dedicato al mondo del tatuaggio e della cultura urban. Oltre 450 i tatuatori provenienti da tutto il mondo sono pronti a confrontarsi, a mostrare il loro stile e a lavorare dal vivo davanti al pubblico. Tra i nomi più influenti della scena internazionale spicca quello di Victor Chil, artista spagnolo di fama mondiale, noto per l’inconfondibile stile “new school” dai colori sgargianti. E grande attesa per ShaOne, figura storica della scena hip hop, tra i primi rapper e writer italiani.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Automoto Napoli expo 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’OltremareNapoli capitale mediterranea dei motori: Automoto Napoli expo 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare. Automoto Napoli Expo raddoppia: sei padiglioni e 100mila visitatori attesi alla Mostra d’OltremareIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.