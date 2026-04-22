Torna la Napoli Tattoo Expo alla Mostra d’Oltremare artisti da tutto il mondo

Da ildenaro.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 29 al 31 maggio si svolge la terza edizione della Napoli Tattoo Expo presso la Mostra d’Oltremare. L’evento coinvolge artisti provenienti da diversi Paesi e si concentra sul tatuaggio e sulla cultura urban. La manifestazione si svolge in una sede che si estende su più giorni e mira a riunire professionisti e appassionati del settore.

Dal 29 al 31 maggio torna la “ Napoli Tattoo Expo ”, che per la terza edizione si prepara a trasformare la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio internazionale dedicato al mondo del tatuaggio e della cultura urban. Oltre 450 i tatuatori provenienti da tutto il mondo sono pronti a confrontarsi, a mostrare il loro stile e a lavorare dal vivo davanti al pubblico. Tra i nomi più influenti della scena internazionale spicca quello di Victor Chil, artista spagnolo di fama mondiale, noto per l’inconfondibile stile “new school” dai colori sgargianti. E grande attesa per ShaOne, figura storica della scena hip hop, tra i primi rapper e writer italiani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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