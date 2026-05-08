Napoli Tattoo Expo alla Mostra d’Oltremare tre giorni dedicati all’arte del tatuaggio

Dal 29 al 31 maggio si svolge alla Mostra d’Oltremare la terza edizione della Napoli Tattoo Expo, un evento di tre giorni dedicato all’arte del tatuaggio e alla cultura urban. L’evento internazionale prevede esposizioni, workshop e incontri con professionisti del settore provenienti da diversi paesi, che si alterneranno tra le diverse aree dedicate alle tecniche di lavorazione e alle nuove tendenze del mondo del tatuaggio.

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Dal 29 al 31 maggio torna la “Napoli Tattoo Expo”, che per la terza edizione si prepara a trasformare la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio internazionale dedicato al mondo del tatuaggio e della cultura urban. Oltre 450 i tatuatori provenienti da tutto il mondo sono pronti a confrontarsi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Torna la Napoli Tattoo Expo, alla Mostra d’Oltremare artisti da tutto il mondoDal 29 al 31 maggio torna la “Napoli Tattoo Expo”, che per la terza edizione si prepara a trasformare la Mostra d’Oltremare in un grande laboratorio... Quattrozampeinfiera, ad aprile alla Mostra d’Oltremare due giorni dedicati a cani e gattiCani, gatti e proprietari pronti a invadere la Mostra d’Oltremare per un fine settimana interamente dedicato al mondo animale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: International Tattoo Expo Roma 2026: il 9 e 10 maggio l’Atlantico ospita la XXVI edizione; Roma Tattoo Expo 2026: evento internazionale; Roma Incontra il Mondo alla Fiera di Roma | 24-25-26 aprile - 1-2-3 maggio 2026; Obey: Power to the peaceful, la mostra a Napoli porta Shepard Fairey tra arte, pace e politica. Napoli Tattoo Expo: i tatuatori più famosi al mondo alla Mostra d’OltremareLeggende del tatuaggio e giovani talenti alla Napoli Tattoo Expo 2025, la convention più importante del Sud Italia dedicata all’arte del tatuaggio con spettacoli, musica, graffiti, in programma dal ... napoli.repubblica.it 'Napoli Tattoo Expo', 7mila visitatori alla Mostra d'OltremareNapoli capitale del tattoo: più di 7mila visitatori, migliaia di tatuaggi effettuati, decine di contest in tutti gli stili, disegni chicani, i volti di Maradona, De Niro, Tarantino, Tyson, donne ... ansa.it Napoli Tattoo Expo. . NAPOLI TATTOO EXPO 29/30/31 MAGGIO cogli l’occasione per tatuarti ! #tattoo #food #music - facebook.com facebook