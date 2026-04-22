Napoli Conte vuole il bomber della Serie A! Occhio allo scambio con Lucca | i dettagli

Da spazionapoli.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha messo nel mirino Gianluca Scamacca, attaccante di Serie A, come possibile rinforzo per la rosa. La società partenopea ha avanzato un’offerta che prevede uno scambio con Lorenzo Lucca dell’Atalanta. La trattativa tra le due squadre si concentra sui dettagli dell’operazione, con i club interessati a definire le modalità di trasferimento e le eventuali condizioni economiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Gianluca Scamacca diventa l’obiettivo concreto del Napoli per l’attacco: i partenopei propongono uno scambio con Lorenzo Lucca all’Atalanta. Antonio Conte ha individuato il suo nuovo centravanti e punta dritto su Scamacca. L’attaccante bergamasco rappresenta la soluzione ideale per sostituire Romelu Lukaku, destinato a partire a giugno. Conte conosce bene il classe 1999 e lo vorrebbe alternare con Rasmus Hojlund nella sua formazione. Scamacca-Napoli: il ruolo decisivo di Lucca nello scambio. La trattativa può prendere forma attraverso uno scambio tra i due club di Serie A. Lorenzo Lucca rappresenta la chiave per sbloccare l’operazione: il centravanti tornato dal prestito al Nottingham verrebbe girato all’Atalanta, mentre Scamacca raggiungerebbe la Campania secondo ‘Calciomercato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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