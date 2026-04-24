De Gea alla Juventus i bianconeri continuano a seguire il portiere spagnolo Le cifre necessarie per prenderlo

La Juventus è ancora interessata a acquisire il portiere spagnolo attualmente in forza alla Fiorentina. Le trattative tra le parti sono in corso, con particolare attenzione alle cifre richieste per il trasferimento. La società bianconera sta valutando le opzioni disponibili, mentre il portiere continua a essere un obiettivo prioritario per la prossima sessione di mercato. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Angelo Ciarletta De Gea alla Juventus, i bianconeri continuano a seguire il portiere della Fiorentina. Ecco le cifre necessarie per lo spagnolo. La Juve lavora per blindare la propria porta in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti vuole un leader assoluto tra i pali. Il nome in cima alla lista dei desideri è Alisson. MERCATO JUVE LIVE Tuttavia, la trattativa con gli inglesi per il brasiliano appare complessa e in salita. Qualora l’affare per l’ex romanista dovesse sfumare, la Juve ha già pronta la virata su David De Gea. Il portiere spagnolo del 1990 rappresenta una soluzione più sostenibile economicamente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Gea alla Juventus, i bianconeri continuano a seguire il portiere spagnolo. Le cifre necessarie per prenderlo Notizie correlate De Gea Juventus, cifre dell’affare in linea con i parametri finanziari bianconeri. I dettagli e le sensazioni sul trasferimentodi Angelo CiarlettaDe Gea Juventus, le cifre dell’affare sembrano in linea con i parametri finanziari della Vecchia Signora. De Gea Juve, il portiere spagnolo resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché la Vecchia Signora potrebbe puntare su di luidi Redazione JuventusNews24De Gea Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta all’estremo difensore della Fiorentina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alisson fuori portata, sale De Gea: come cambia la porta della Juve; ?? Lewandowski: la Juve supera il Milan. Anche De Gea in bianconero?; Juventus, c'è anche De Gea per la porta: prezzo fissato dalla Fiorentina; Alisson costa troppo? La Juventus prepara l'investimento per David de Gea. Spalletti insiste: Alisson priorità, altrimenti De Gea. I retroscena tra ingaggi, nipoti d'arte e interviste alla BBCIl tecnico della Juve chiede esperienza nel ruolo: il brasiliano del Liverpool è in pole, dice sì ma senza strappi. E attenzione allo spagnolo ... corrieredellosport.it C'è anche De Gea per la porta della Juventus: Alisson è in pole, lo spagnolo è l'alternativaOcchi puntati sulla porta in casa Juventus. Da una parte la lotta per il quarto posto che vede la squadra di Luciano Spalletti in testa, dall'altra. tuttomercatoweb.com I bianconeri continuano a seguire De Gea La situazione - facebook.com facebook