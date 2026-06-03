napoli si cerca un alternativa a di lorenzo tre i nomi seguit da manna

Il Napoli sta valutando tre nomi come alternative a Di Lorenzo per il ruolo di terzino destro. La società sta seguendo attentamente i profili di alcuni giocatori, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La ricerca di un vice si inserisce nel piano di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione. I nomi sono stati seguiti da vicino da Manna, che sta monitorando le possibili opzioni sul mercato.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato estivo per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le priorità del club azzurro c’è il potenziamento della fascia destra, dove la dirigenza è alla ricerca di un’alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo, fondamentale sia per ampliare le rotazioni sia per garantire maggiore profondità all’organico. Secondo quanto riportato da SKY Sport, prosegue il dialogo con la Dinamo Zagabria per Moris Valincic, giovane terzino considerato un profilo di prospettiva sul quale il Napoli sta lavorando con particolare interesse. Tra i nomi monitorati c’è anche Dodò della Fiorentina: il brasiliano, forte dell’esperienza maturata in Serie A, rappresenterebbe una soluzione immediatamente pronta e particolarmente apprezzata da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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