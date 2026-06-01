Vice Di Lorenzo | due nomi sul taccuino di Manna

Notizia in breve

Il direttore sportivo del Napoli sta cercando un terzino destro da affiancare al capitano della squadra. Sul tavolo ci sono due nomi, che sono stati inseriti nel taccuino di Manna. L'obiettivo è rafforzare la linea difensiva con un nuovo giocatore. La ricerca si concentra sul mercato per individuare la miglior opzione disponibile. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui tempi di conclusione dell'operazione.