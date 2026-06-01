Vice Di Lorenzo | due nomi sul taccuino di Manna
Il direttore sportivo del Napoli sta cercando un terzino destro da affiancare al capitano della squadra. Sul tavolo ci sono due nomi, che sono stati inseriti nel taccuino di Manna. L'obiettivo è rafforzare la linea difensiva con un nuovo giocatore. La ricerca si concentra sul mercato per individuare la miglior opzione disponibile. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui tempi di conclusione dell'operazione.
Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, è al lavoro sul mercato per trovare un vice Di Lorenzo per la prossima stagione. “Ma il mercato ha anche altre occasioni che potrebbero fare al caso del Napoli. In scadenza, a giugno, c’è per esempio lo spagnolo Oscar Mingueza che non ha rinnovato con il Celta Vigo. Non è più giovanissimo (classe 1997) ma potrebbe essere una vera e propria occasione visto il valore del cartellino che andrà pagato. La concorrenza non manca, ovviamente, anche in Italia (c’era la Juventus interessata a lui a gennaio). Tra le occasioni che il mercato può offrire anche quella relativa a Georgios Vagiannidis, il greco classe 2001 di proprietà dello Sporting. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Manna accelera sul mercato: tentativo per il vice Di LorenzoGiovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando attivamente sulla formazione della squadra per la prossima stagione.
Sul taccuino di Manna due difensori per rinforzare il NapoliIl direttore sportivo del Napoli sta seguendo due possibili acquisti per il reparto difensivo.
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Il Napoli cerca un vice-Di Lorenzo. Al momento in organico è presente Pasquale Mazzocchi, ma il club azzurro vorrebbe un altro terzino destro da fare alternare con il capitano. E sono tre i nomi nel mirino: Dodo della Fiorentina, Juanlu Sanchez del Siviglia e l' facebook
Il #Napoli cerca un vice #DiLorenzo: nel mirino #Dodo della #Fiorentina, ma resta viva anche la pista #Khalaili x.com
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