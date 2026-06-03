Napoli sfida mondiale | 600 pizzaioli da 35 nazioni a Mostra d’Oltremare

Notizia in breve

A Mostra d’Oltremare si svolge una competizione con 600 pizzaioli provenienti da 35 nazioni. Tra le nazioni inaspettate che partecipano ci sono paesi che normalmente non sono associati alla tradizione napoletana, portando così una varietà di stili e tecniche diverse. La gara coinvolge professionisti di diverse provenienze che si sfidano nel preparare la pizza, rispettando o reinterpretando le ricette tradizionali. La manifestazione riunisce partecipanti di tutto il mondo per una competizione internazionale di pizza.