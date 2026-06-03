L’attaccante è diventato un giocatore del Napoli, proveniente dal Manchester United con un trasferimento a titolo definitivo. La società azzurra ha confermato l’acquisto e ha comunicato le cifre dell’accordo. La cifra esatta dell’affare non è stata resa pubblica. Il trasferimento è stato ufficializzato nelle ultime ore, segnando il primo acquisto importante della sessione di mercato per il club.

Hojlund è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli! Acquisto a titolo definitivo dal Manchester United, ecco le cifre dell’affare. Il calciomercato regala una notizia attesissima per la tifoseria partenopea. Il Napoli ha comunicato in via ufficiale che sono finalmente maturate tutte le condizioni necessarie per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Rasmus Højlund. L’attaccante danese, sbarcato originariamente in prestito dal Manchester United, diventa così a tutti gli effetti un patrimonio al cento per cento della società campana. Si tratta di una mossa strategica fondamentale per blindare il reparto offensivo e garantire una solida continuità al progetto tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Calcionews24.com - Hojlund è ufficialmente del Napoli! Attaccante acquistato a titolo definitivo dal Manchester United, quanto spendono gli azzurri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RESMI PEP Guardiola Tinggalkan Man CityLewandowski Merapat Ke Man UnitedJuve Gagal Lolos UCL

Notizie e thread social correlati

Hojlund scatta il riscatto del Napoli: 44 milioni al Manchester United, contratto fino al 2030Il Napoli ha completato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United per 44 milioni di euro, con un contratto valido fino al 2030.

Hojlund sarà riscattato dal Napoli e in Inghilterra sono felici, per il Telegraph è tra gli scarti dello UnitedIl Napoli si appresta a riscattare Rasmus Hojlund dal Manchester United per 44 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle...

Temi più discussi: Hojlund, due gol e due assist nelle ultime tre: la chiusura di stagione è da top al fanta; Lukaku-Napoli: è finita. L’agente: Non resterà con Hojlund; Il giocatore scartato brilla subito dopo aver lasciato il Manchester United, i tifosi rimpiangono profondamente la sua partenza.; Calciomercato, Sarri lascia la Lazio: arriva l'annuncio ufficiale.

Hojlund è ufficialmente del Napoli, scatta l'obbligo di riscatto: lo annuncia l'attaccante sui social x.com

Hojlund è ufficialmente del Napoli, il comunicato del club: Maturate le condizioniNAPOLI - Inamovibile per Antonio Conte nella stagione appena conclusa, Rasmus Hojlund sarà il centravanti del Napoli anche con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri (che lo voleva già un anno fa al Mi ... corrieredellosport.it

Ufficiale il riscatto di Hojlund, quanto spende il Napoli: le cifre dell'affare col Manchester United, nel contratto c'è una clausola rescissoriaL'attaccante danese è un giocatore del Napoli a titolo definitivo: cifre e dettagli. Nel nuovo contratto di Hojlund è stata inserita anche una clausola rescissoria. goal.com

9? Benjamin Šeško indosserà la maglia numero 9 del Manchester United la prossima stagione. reddit