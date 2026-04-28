Il Napoli si appresta a riscattare Rasmus Hojlund dal Manchester United per 44 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni europee. In Inghilterra, la stampa si mostra soddisfatta della decisione, mentre il giocatore è considerato tra gli scarti dello United, secondo quanto riportato dal Telegraph. La squadra italiana sta cercando di qualificarsi alla prossima Champions League e questa operazione è parte di quel percorso.

Il Napoli, vicino a qualificarsi alla prossima Champions League, sarà obbligato a riscattare Rasmus Hojlund per 44 milioni dal Manchester United. L’attaccante danese ha comunque convinto il club in questa stagione e, dovendo già separarsi molto probabilmente da Romelu Lukaku, gli azzurri vorrebbero almeno avere la garanzia di poter contare su Hojlund per la prossima stagione prima di trovargli un vice. Hojlund lascerà il Manchester United in estate. In Inghilterra sono felici. Il Telegraph ha inserito il centravanti nella lista dei giocatori da cedere assolutamente dei Red Devils. Non ha infatti lasciato un bel ricordo al club; fu acquistato per quasi 80 milioni nell’estate 2023 dopo una buona stagione all’Atalanta e, in 95 presenze, ha totalizzato 26 gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund sarà riscattato dal Napoli e in Inghilterra sono felici, per il Telegraph è tra gli scarti dello United

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