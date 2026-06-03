Blitz nel Borgo Marinari | denunciati due imprenditori per furto di energia

Durante un controllo nel Borgo Marinari di Napoli, i carabinieri di Chiaia e il personale di Enel hanno denunciato due imprenditori per aver rubato energia elettrica. I controlli sono stati condotti nei locali della zona di via Santa Lucia. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità del furto o sulle conseguenze per gli imprenditori.

I carabinieri della stazione di Napoli Chiaia, insieme al personale di Enel, hanno denunciato due imprenditori per furto di energia elettrica durante controlli effettuati nei locali del Borgo Marinari di Napoli, nella zona di via Santa Lucia.Le manomissioni scoperte nei localiIl primo caso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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