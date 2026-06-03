Furto di energia elettrica a Napoli denunciati 2 imprenditori del Borgo Marinari
Due imprenditori sono stati denunciati a Napoli per aver manomesso gli impianti elettrici di un ristorante e di un bar nel Borgo Marinari. I controlli dei carabinieri, eseguiti con personale Enel, hanno rilevato il furto di energia elettrica. L’intervento è avvenuto a Santa Lucia, dove sono stati scoperti i collegamenti abusivi. Nessuna delle strutture ha regolarmente pagato le forniture di energia.
Controlli dei carabinieri a Santa Lucia insieme a personale Enel. Accertate manomissioni degli impianti elettrici in un ristorante e in un bar al Borgo Marinari. Scattano anche sanzioni per l’installazione di generatori di corrente sul suolo pubblico. Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Napoli Chiaia nell’ambito di un’attività di controllo effettuata al Borgo Marinari, una delle aree più frequentate del lungomare partenopeo. Il primo accertamento ha interessato un ristorante di via Santa Lucia. Durante l’ispezione, il personale specializzato ha rilevato una manomissione del contatore elettrico. Analoga situazione è stata riscontrata in un bar della stessa strada. 🔗 Leggi su 2anews.it
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I titolari di un bar e di un ristorante di Santa Lucia, a Napoli, sono stati denunciati per furto di energia elettrica e sanzionati per avere installato dei generatori senza autorizzazioni. facebook
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