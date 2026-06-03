furto di energia elettrica a napoli denunciati 2 imprenditori del borgo marinari

Notizia in breve

Due imprenditori sono stati denunciati a Napoli per aver manomesso gli impianti elettrici di un ristorante e di un bar nel Borgo Marinari. I controlli dei carabinieri, eseguiti con personale Enel, hanno rilevato il furto di energia elettrica. L’intervento è avvenuto a Santa Lucia, dove sono stati scoperti i collegamenti abusivi. Nessuna delle strutture ha regolarmente pagato le forniture di energia.