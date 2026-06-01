Napoli Gatti e Rabiot per accontentare Max Allegri | l’ex PSG avrebbe già manifestato interesse al trasferimento

Un giocatore ex PSG ha espresso interesse a trasferirsi in Italia, motivato dal cambio di allenatore nel Napoli. L’obiettivo sarebbe accontentare il nuovo tecnico, che già si sarebbe confrontato con la dirigenza su possibili acquisti. Si parla di possibili inserimenti di calciatori come Gatti e Rabiot nel mercato estivo, con l’intento di rafforzare la rosa.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, il prossimo mercato estivo potrebbe essere caratterizzato da interventi mirati per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. La priorità del club azzurro sarebbe quella di rinforzare soprattutto il reparto arretrato e la linea mediana. Tra i profili maggiormente graditi al tecnico livornese ci sarebbe Federico Gatti, difensore della Juventus che Allegri conosce molto bene. Il centrale bianconero è cresciuto notevolmente sotto la guida dell’allenatore toscano e rappresenterebbe una soluzione ideale per aumentare fisicità, leadership ed esperienza. Per il centrocampo, invece, il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Con un campionato di basso livello se hai culo nonostante Allegri puoi anche dare fastidio all'Inter, la squadra è forte già così (anche se vedrei meglio un 4231). Vediamo di non fare disastri riempiendoci di middoni e over57 tipo Gatti e Rabiot, grazie. x.com

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