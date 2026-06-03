L'allenatore del Milan ha contattato il centrocampista francese e il centrocampista belga per proporre un trasferimento al Napoli. La società rossonera ha espresso interesse per Rabiot e Saelemaekers, senza ancora definire ufficialmente le trattative. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità dell'eventuale operazione di mercato.

In procinto di risolvere ufficialmente il suo contratto con il Milan, Massimiliano Allegri formalizzerà nei prossimi giorni l'accordo già raggiunto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis sulla base di un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028 da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo gli esperti di calciomercato, per la sua nuova avventura sulla panchina partenopea il tecnico livornese avrebbe già individuato due rinforzi specifici da prelevare proprio dal club rossonero: l'esterno belga Alexis Saelemaekers e il centrocampista francese Adrien Rabiot. Alexis Saelemaekers: il proprietario Gerry Cardinale lo ha inserito nella lista dei giocatori più positivi dell'ultima stagione, considerandolo un punto fermo da cui ripartire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Allegri chiama Rabiot (e non solo) al Napoli: ecco le intenzioni del Milan sul francese

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