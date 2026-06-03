Max Allegri sta per firmare la risoluzione del contratto con il Milan e diventerà libero di accordarsi con il Napoli. Nel nuovo contratto con i partenopei sarà inserito un bonus Scudetto. Allegri ha manifestato l’intenzione di tornare in panchina e di ottenere una rivincita. La firma è prevista per oggi.

Ci siamo: oggi Max Allegri dovrebbe firmare la risoluzione contrattuale con il Milan ed essere finalmente libero di accasarsi agli azzurri. Vincenzo D’Angelo, sulla Gazzetta, ci svela dei dettagli riguardo alle clausole contrattuali del livornese. Allegri al Napoli: spunta un bonus Scudetto. Si legge sulla Gazzetta: “Aure­lio ha cor­teg­giato Max per anni, ora che tutto si è inca­na­lato per il verso giu­sto, serve solo avere ancora un filo di pazienza. Dif­fi­cile pen­sare che oggi stesso Alle­gri possa chiu­dere con il Milan e fir­mare già per il Napoli. Ma è nor­male pen­sare che in que­sti giorni gli studi legali delle due parti abbiano comin­ciato a lavo­rare sul nuovo con­tratto che legherà Max al Napoli per le pros­sime due sta­gioni, con una opzione per un terzo anno a favore della società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, nel contratto di Allegri ci sarà un bonus Scudetto: Max ha voglia di rivincita

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Il Napoli e la scelta di Allegri il dietro le quinte della trattativa

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