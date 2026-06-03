Allegri-Napoli contratto pronto | biennale e bonus scudetto
Il contratto tra Allegri e il Napoli è stato definito: durerà due anni e prevede un bonus in caso di scudetto. La firma sembra ormai imminente, con l’accordo pronto per essere firmato. La trattativa tra le parti si è conclusa positivamente, e la scelta dell’allenatore è ormai ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui termini economici o sulle clausole del contratto.
La strada che porta Massimiliano Allegri al Napoli appare ormai tracciata. L’accordo tra il tecnico livornese e il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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ALLEGRI NAPOLIC'È L' ACCORDOSUPERATO ITALIANOSALE LA PAURANAPOLI NON LO FARE
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