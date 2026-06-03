Allegri-Napoli contratto pronto | biennale e bonus scudetto

Notizia in breve

Il contratto tra Allegri e il Napoli è stato definito: durerà due anni e prevede un bonus in caso di scudetto. La firma sembra ormai imminente, con l’accordo pronto per essere firmato. La trattativa tra le parti si è conclusa positivamente, e la scelta dell’allenatore è ormai ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui termini economici o sulle clausole del contratto.