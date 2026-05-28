Max Allegri al Napoli dove l’ha beccato al telefono De Laurentiis C’è l’accordo | cosa prevede il contratto

Massimiliano Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il presidente della società. Secondo quanto riportato, tra le due parti si sarebbe raggiunto un accordo e il contratto prevede determinati dettagli ancora non comunicati ufficialmente. Allegri sostituirà l’allenatore precedente, incarico che occupava fino a poco tempo fa. La firma ufficiale e i termini contrattuali sono ancora da definire.

Massimiliano Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, in un articolo firmato da Antonio Giordano, Aurelio De Laurentiis ha scelto l’ex tecnico di Juventus e Milan per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. I due si erano già incontrati in passato senza chiudere, ma adesso le condizioni per l’intesa ci sono tutte. Prima del passaggio in azzurro resta da definire l’uscita dal Milan, con i legali di Allegri al lavoro sulla risoluzione del contratto. L’allenatore livornese firmerà un biennale, con opzione per un’altra stagione. Fino a questa mattina, scrive ancora la Gazzetta, in corsa c’era anche Vincenzo Italiano, poi intorno all’una De Laurentiis ha deciso e ha avvisato Allegri, che in quel momento si trovava a Pescara per il premio Galeone e si è commosso ricordando il suo vecchio mister. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allegri al Napoli, De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatoreIl Napoli ha annunciato il nuovo allenatore, scelto dal presidente dopo settimane di trattative.

Allegri al Napoli, decisivo Manna: il ds ha convinto De LaurentiisMassimiliano Allegri si avvicina alla guida tecnica del Napoli, grazie all’intervento di Giovanni Manna.

Temi più discussi: Napoli, avanti tutta per Allegri! Max apre a De Laurentiis per il dopo Conte, i dettagli; Allegri esonerato dal Milan, ufficiale. Via anche Tare, Furlani, Moncada. Cosa filtra sul futuro di Max al Napoli; Napoli cerca il nuovo allenatore: sfida tra Allegri e Italiano; Napoli, c'è Allegri in pole per il dopo Conte. Piace anche Italiano.

Max #Allegri sarà il primo ex calciatore del Napoli a diventare allenatore del Napoli x.com

[Gazzetta] Max Allegri is set to become the new Napoli head coach in Antonio Conte’s place. He won the race between him and Vincenzo Italiano. Only thing pending now is the way to end his contractual rapport with Milan, with whom he still has one year in c reddit

Allegri al Napoli, è fatta: risolto il contratto con il MilanNAPOLI - Massimiliano Allegri sarà l'erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Lau ... corrieredellosport.it

Allegri al Napoli, è fatta: c'è l'accordo! I dettagli e la durata del nuovo contrattoL'ex Milan e Juve ha battuto la forte concorrenza di Italiano, che intanto ha lasciato ufficialmente il Bologna ... tuttosport.com