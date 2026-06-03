Il Napoli accelera per Dodo | il piano di Manna per beffare la Roma e consegnare il terzino ad Allegri

Il Napoli sta accelerando per acquistare il terzino destro Dodo, con un piano dettagliato predisposto da Manna per superare la concorrenza della Roma. La società ha messo in atto una strategia specifica per assicurarsi il giocatore, puntando a consegnarlo ad Allegri. Il mercato estivo si concentra sulla ricerca di un profilo di qualità per rinforzare le corsie esterne, con Dodo come obiettivo prioritario.

Il casting estivo del Napoli per ridisegnare le corsie esterne è arrivato al punto di svolta, riproponendo il solito tormentone legato alla ricerca di un alter ego di spessore sulla fascia destra. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha rotto gli indugi inserendo due profili specifici in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione. Se la pista che porta ad Anan Khalaili dell’ Union Saint-Gilloise rischia di sfumare a causa di una valutazione economica complessiva ritenuta fuori mercato dai vertici azzurri, le attenzioni dei partenopei si sono concentrate con forza su Dodo, l’esterno brasiliano di proprietà della Fiorentina individuato come l’elemento ideale per il salto di qualità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Napoli sfida la Roma di Gasperini per Dodo: il terzino della Viola è un’occasioneIl Napoli è interessato a Dodo, terzino destro della Fiorentina, nel mercato attuale.

Allegri piano B del Napoli: Manna ha già sondato il tecnicoIl Napoli sta cercando un nuovo allenatore dopo aver terminato il rapporto con l’ex tecnico.

Temi più discussi: Italiano lascia il Bologna ma il Napoli accelera per Allegri: ora è lui il favorito per la panchina; Napoli, De Laurentiis accelera per Allegri: pronto biennale Di Marzio: i segnali positivi emersi nella giornata di ieri si sono trasformati in contatti sempre più frequenti e concreti. https://www.ilnapolista.it/2026/05/napoli-de-laurentiis-accelera-per-allegri-pronto-; Calciomercato Napoli: Manna accelera per Khalaili! Cifre, dettagli dell'accordo; NAPOLI, TRATTATIVA AVANZATA PER ZEBALLOS DEL BOCA JUNIORS: MANNA ACCELERA PER CHIUDERE.

Il #Napoli accelera per Mario #Gila e si porta in vantaggio nella corsa al difensore della #Lazio. C’è l’ok di #Allegri e al giocatore piace la destinazione. #calciomercato x.com

KISS KISS - Il Napoli accelera per Zeballos del Boca Juniors, affare in fase avanzataIl direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sarebbe vicino a chiudere il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri starebbero infatti a ... napolimagazine.com

Gila-Napoli, azzurri in pole: tutti i nomi per AllegriForzAzzurri.net - Gila-Napoli, azzurri in pole: tutti i nomi per Allegri Il Napoli accelera per Mario Gila. Il difensore della Lazio è uno dei profili più seguiti dalla ... forzazzurri.net

Alla Camera Vannacci avrà visibilità e soldi grazie a un partito allo 0 per cento reddit