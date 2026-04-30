Il Milan sta seguendo con interesse il calciatore Dodô, considerato un rinforzo per la fascia laterale. La fine della stagione si avvicina e la società sta pianificando le operazioni di mercato per l’estate. L’allenatore ha mostrato interesse per l’esterno, noto per la sua velocità e capacità offensiva. Nei prossimi mesi, si attendono sviluppi ufficiali riguardo eventuali trattative.

La fine della Serie A si sta ormai avvicinando, e il Milan deve assolutamente centrare il suo obiettivo: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Mancano, matematicamente solo 6 punti per l'Europa che conta, e il Milan deve assolutamente centrare due vittorie, già a partire dalla sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium. Proprio in vista del finale di stagione, il Milan si sta già orientando su alcune scelte da fare durante la sessione estiva di calciomercato. Oltre all'attacco. al centrocampo, Allegri vorrebbe rinforzare anche la difesa. Oltre ad un centrale, il tecnico livornese chiama anche un esterno, a causa della fatica di Estupinan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhi su Dodô: Allegri vuole il suo ‘frecciarossa’

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