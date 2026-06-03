Napoli mangiano il miele e finiscono in ospedale | cosa c' era dentro

Due persone sono state ricoverate in ospedale dopo aver ingerito miele in una casa di Arzano. Hanno preso un cucchiaino di miele, considerato in modo casuale, e successivamente hanno manifestato sintomi che hanno richiesto un intervento medico urgente. Non sono state fornite dettagli sulle cause specifiche o sulla sostanza presente nel miele, né informazioni su eventuali complicazioni o esiti. La vicenda è stata segnalata alle autorità sanitarie.

Un cucchiaino appena, preso quasi per gioco nella stanza di una casa di Arzano, e la serata si trasforma in una corsa disperata verso il pronto soccorso. Tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono arrivati la scorsa notte all’ospedale di Frattamaggiore in totale stato di alterazione a causa dell’assunzione di una sostanza acquistata verosimilmente su internet: il “miele dello sballo”. Il più piccolo del gruppo, colto da una grave crisi respiratoria sotto gli occhi dei genitori che hanno subito allertato il 118, è stato trasferito d’urgenza nel reparto rianimazione del San Paolo di Napoli. È in prognosi riservata, in condizioni molto gravi. I due maggiorenni, sotto shock, sono stati invece già dimessi dopo le cure dei medici e l’intervento dei carabinieri della tenenza di Arzano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Tre ragazzi mangiano miele da sballo e finiscono in ospedale: un 17enne lotta tra la vita e la morte

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