Napoli Lukaku è pronto per i Mondiali | l' azzurro in gol contro la Croazia in pochi minuti in campo

Romelu Lukaku si sta avvicinando ai Mondiali in buona forma fisica, con una crescita delle condizioni nelle ultime settimane. Il centravanti del Napoli ha segnato un gol contro la Croazia in pochi minuti di gioco, dimostrando il suo stato di forma. Questa sarà la quarta partecipazione del giocatore a un torneo mondiale, che affronterà con la maglia della sua nazionale.

La condizione fisica di Romelu Lukaku cresce con il passare dei giorni. Il centravanti del Napoli è pronto ormai per i Mondiali, che disputerà per la quarta volta in carriera.Nella prestigiosa amichevole di preparazione alla rassegna americana giocata dal Belgio contro la Croazia, l'attaccante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli - Lukaku torna ad allenarsi... per il Mondiale

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