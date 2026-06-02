Il Belgio ha vinto contro la Croazia con un punteggio di 2-0, grazie a un gol di Lukaku, che ha ritrovato la rete dopo un periodo senza segnare. Nel match, alcuni giocatori della Serie A sono stati protagonisti nel centrocampo belga, contribuendo alla gestione del gioco. La partita ha visto anche la presenza di altri elementi chiave, ma nessun dettaglio sulle modalità specifiche del gol o sui singoli interventi.

Come ha fatto Lukaku a superare la siccità di gol? Quali giocatori della Serie A hanno dominato il centrocampo belga? Perché Modric ha dovuto giocare con una maschera protettiva? Cosa cambierà nella tattica del Belgio in vista del Mondiale??? In Breve Youri Tielemans ha segnato il primo gol del Belgio durante il match a Rijeka. Luka Modric ha giocato con maschera protettiva dopo una frattura alla testa. Il gol di Lukaku interrompe un digiuno che durava dal giugno 2025. In campo so . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belgio batte la Croazia: Lukaku ritrova il gol e guida il 2-0

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