Napoli l' era Allegri come un nuovo inizio per Lukaku e Lang?
Il testo segnala che il 3 giugno 2026, a Napoli, si discute di un possibile nuovo inizio per Lukaku e Lang sotto la guida di Allegri. Accanto a questa analisi, si menzionano anche due giocatori, tra cui Kevin De Bruyne, che potrebbe essere coinvolto in trattative o valutazioni. Non vengono forniti dettagli specifici sulle trattative o sui ruoli dei singoli calciatori.
Napoli, 3 giugno 2026 - Per un Kevin De Bruyne da provare a convincere, ci sono almeno due giocatori che scalpitano per prendersi o riprendersi il Napoli, sfruttando l'inerzia positiva data dall'avvicendamento in panchina tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che potrebbe assumere il crisma dell'ufficialità a strettissimo giro di posta: si parte da chi come Romelu Lukaku era stato idolo del Maradona nell'anno del quarto scudetto e si arriva a chi come Noa Lang breccia nel cuore del pubblico partenopeo non l'ha mai realmente fatta. Un nuovo inizio per Lukaku? C'eravamo tanto amati, poi dalla sosta per le... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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