Napoli l' era Allegri come un nuovo inizio per Lukaku e Lang?

Napoli, 3 giugno 2026 - Per un Kevin De Bruyne da provare a convincere, ci sono almeno due giocatori che scalpitano per prendersi o riprendersi il Napoli, sfruttando l'inerzia positiva data dall'avvicendamento in panchina tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che potrebbe assumere il crisma dell'ufficialità a strettissimo giro di posta: si parte da chi come Romelu Lukaku era stato idolo del Maradona nell'anno del quarto scudetto e si arriva a chi come Noa Lang breccia nel cuore del pubblico partenopeo non l'ha mai realmente fatta. Un nuovo inizio per Lukaku? C'eravamo tanto amati, poi dalla sosta per le... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Fenomeni, SHEVCHENKO: un viaggio da Pallone d'Oro tra Milan e Ucraina

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Temi più discussi: Allegri al Napoli: la pec dell'esonero e ora la firma. Come sarà la sua squadra; Allegri al Napoli, è fatta: risolto il contratto con il Milan; Allegri e Napoli, è accordo: sarà il nuovo allenatore; Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: così ha vinto il duello con Italiano.

Su #Gila il #Napoli non si era mai informato prima dell’arrivo di #Allegri. È l’allenatore toscano che ha chiesto alla società di ADL di capire se poterlo prendere dalla #Lazio. La trattativa col l’entourage dello spagnolo è in piedi. x.com

Napoli, in arrivo la firma di Allegri: il tecnico chiude col Milan,poi sarà subito mercatoLa nuova era del Napoli sta per cominciare. Oggi è una giornata importante. Previsto un passaggio di testimone chiave per il cambio della guardia in panchina. Antonio Conte – che ha trascorso il weeke ... napoli.repubblica.it

[Di Marzio] Un mese fa, quando Conte ha deciso di andare via, il Napoli ha contattato Allegri. Un accordo iniziale è stato poi raggiunto la scorsa settimana, prima di Milan - Cagliari. reddit

Allegri al Napoli, è fatta: c'è l'accordo! I dettagli e la durata del nuovo contrattoL'ex Milan e Juve ha battuto la forte concorrenza di Italiano, che intanto ha lasciato ufficialmente il Bologna ... tuttosport.com