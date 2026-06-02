Napoli rivoluzione in attacco | Lukaku verso l’addio nell’era Allegri
Il tecnico di Napoli apprezza Lukaku, ma le richieste di ingaggio e le strategie future del club rendono probabile la sua partenza. La società sta valutando le opzioni per il mercato, mentre il giocatore è in fase di valutazione delle offerte. La situazione si inserisce nell’ambito di un possibile cambio in attacco, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. Non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali sulla cessione.
Il nuovo tecnico apprezza il belga, ma ingaggio e strategie future spingono il club verso una separazione: le ultime su Lukaku. Il Napoli del futuro sta prendendo forma sotto la guida di Massimiliano Allegri, chiamato da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Antonio Conte e mantenere gli azzurri ai vertici del calcio italiano. Tra le decisioni più importanti che attendono il nuovo allenatore c’è quella relativa a Romelu Lukaku, il cui futuro appare sempre più lontano dal capoluogo campano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Nonostante il centravanti belga abbia recentemente ribadito il proprio legame con il Napoli, i segnali che arrivano dall’entourage del giocatore raccontano uno scenario diverso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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