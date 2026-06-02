Napoli rivoluzione in attacco | Lukaku verso l’addio nell’era Allegri

Notizia in breve

Il tecnico di Napoli apprezza Lukaku, ma le richieste di ingaggio e le strategie future del club rendono probabile la sua partenza. La società sta valutando le opzioni per il mercato, mentre il giocatore è in fase di valutazione delle offerte. La situazione si inserisce nell’ambito di un possibile cambio in attacco, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. Non sono stati ancora definiti i dettagli ufficiali sulla cessione.