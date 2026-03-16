Mercato Napoli ringiovanimento rosa | nodo Lukaku e Lang

Il Napoli sta valutando come rinnovare la propria rosa puntando a una composizione più giovane, prendendo in considerazione il ruolo di alcuni giocatori chiave. Attualmente, la squadra si concentra su questioni legate a Lukaku e Lang, due elementi che potrebbero influenzare le scelte future. La società sta analizzando le opzioni più adatte per mettere in atto questa strategia di rinnovamento.

Il Napoli riflette sulla costruzione della rosa del futuro partendo da un dato chiaro: l’età media dell’organico. Il club azzurro sta infatti valutando un progressivo rinnovamento della squadra, con l’obiettivo di inserire profili più giovani senza stravolgere una base ritenuta ancora competitiva. A evidenziare il quadro è il Corriere dello Sport, che sottolinea come “con 28 anni di media è la rosa più esperta della Serie A per giocatori impiegati”. Un elemento che inevitabilmente indirizza le scelte della società verso un mercato più orientato alla prospettiva. Il numero dei giocatori sotto i 25 anni, infatti, è piuttosto limitato all’interno dell’organico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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