Napoli legioni di minori in scooter scorrazzano tra Sanità Colli Aminei e Ponti Rossi | Sos Municipalità

Numerosi minori in scooter circolano tra Sanità, Colli Aminei e Ponti Rossi, creando disagi e disturbando la quiete pubblica. La Municipalità 3 segnala problemi di sicurezza legati a queste attività, che coinvolgono principalmente giovani e minori. Le autorità hanno ricevuto segnalazioni riguardo a comportamenti rischiosi e al traffico non autorizzato nelle zone interessate. Non sono stati comunicati interventi specifici o sanzioni fino a questo momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Parla di disagi e disturbo alla quiete pubblica e sicurezza in alcune zone del territorio della Municipalità 3, “da parte dei giovani e minori”. Il presidente municipale Fabio Greco ha inviato una segnalazione “ a tutte le autorità”, per un fenomeno denunciato dai residenti. “Con la chiusura dell’anno scolastico – spiega ai destinatari – si registra, nelle ore serali e notturne, la presenza di centinaia di giovani”, i quali si “riversano nelle strade del territorio, generando disagi e disturbo alla quiete pubblica a causa di comportamenti spesso incontrollati come scorribande e scorrazzamenti a bordo di veicoli”. I ‘rodei dei motorini” colpiscono alcune zone specifiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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