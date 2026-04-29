Napoli | uomo con spranga semina terrore ai Colli Aminei e ferisce un anziano

Un uomo armato di spranga ha causato scompiglio ai Colli Aminei, nel quartiere di Napoli, ferendo un anziano durante l’episodio. La scena ha generato panico tra i passanti, alcuni dei quali sono riusciti a chiamare le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto per fermare il soggetto e ricostruire quanto accaduto. Ancora in corso le verifiche sulle motivazioni dell’uomo e sulle sue condizioni.

"> Panico ai Colli Aminei: Uomo Armato Semina Terrore. Nella mattinata di martedì 28 aprile 2026, i residenti dei Colli Aminei a Napoli si sono trovati a fare i conti con un episodio di violenza senza precedenti. Un uomo, armato di una spranga di ferro, ha iniziato a colpire le automobili parcheggiate e, nel corso della sua furia, ha ferito un’anziana, creando sconcerto e paura nella comunità. La pronta reazione delle Forze dell’Ordine ha permesso di bloccare l’aggressore, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha inizialmente aggredito i veicoli lungo le strade, infrangendo vetri e causando danni considerevoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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