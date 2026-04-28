Napoli armato di spranga semina il panico ai Colli Aminei ferito un anziano

Il 27 aprile a Napoli, un uomo armato di spranga ha provocato scompiglio ai Colli Aminei, colpendo un anziano e danneggiando alcune vetture. La scena di panico è terminata con l’intervento della Polizia Locale, che ha immobilizzato l’individuo. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle motivazioni dell’episodio o sull’identità dell’uomo coinvolto.

Un uomo ha seminato il panico tra residenti e passanti ai Colli Aminei, a Napoli, nella giornata del 27 aprile; ha danneggiato alcune auto e ferito un anziano, è stato bloccato dalla Polizia Locale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli, terrore ai Colli Aminei: uomo armato di spranga semina il panico, ferito un anziano

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