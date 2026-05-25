Il Milan ha ufficialmente esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri dopo un solo anno. Nel rinnovato staff del club sono stati anche allontanati Tare, Furlani e Moncada. La decisione ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori. Sul futuro di Allegri al Napoli ci sono ancora poche certezze, mentre il club milanese ha completato il cambio di guida tecnica. La notizia ha generato reazioni tra tifosi e analisti sportivi.

2026-05-25 18:22:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Finisce dopo appena un anno la seconda parentesi rossonera di Massimiliano Allegri. Dopo il clamoroso ko di ieri contro il Cagliari che ha di fatto estromesso il Milan dalla prossima Champions League, il club ha deciso di cambiare guida tecnica esonerando. È arrivato inesorabile il momento dell’esonero per il tecnico toscano, che però dopo l’ufficialità dell’addio ai rossoneri potrebbe presto trovare panchina. Novità importanti sono arrivati anche per quanto riguarda la dirigenza del club. Allegri esonerato dal Milan. Allegri aveva sottoscritto con il Milan un contratto fino al 2027, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione alla Champions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Allegri esonerato dal Milan, ufficiale. Via anche Tare, Furlani, Moncada. Cosa filtra sul futuro di Max al Napoli

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