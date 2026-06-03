NAPOLI | Kit del rapinatore nello scooter 17enne denunciato dai Carabinieri
Due minorenni sono stati fermati dai Carabinieri nel quartiere Vomero poco prima di mezzanotte. I ragazzi, di 14 e 17 anni, erano a bordo di uno scooter con casco, passamontagna e una pistola replica. Durante il controllo, sono stati sequestrati anche un kit da rapinatore. Il 17enne è stato denunciato, mentre i dettagli sui minori coinvolti non sono stati resi noti.
Controllati dai carabinieri al Vomero poco prima di mezzanotte, due minorenni di 14 e 17 anni sono stati trovati con scooter, casco, passamontagna e una pistola replica. 14 e 17 anni. Uno scooter, un casco, un passamontagna e una pistola. In una frase, la sintesi della serata dei carabinieri della pmz Vomero. Pochi minuti alla mezzanotte, i militari notano in via Don Milani due ragazzi fermi a chiacchierare vicino ad uno scooter. E’ del più grande dei due. Quando apre il sottosella, i carabinieri trovano il kit completo del rapinatore. Il 17enne prova a lanciare via la pistola ma il gesto, oltre ad essere inutile, è compiuto davanti ai due militari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Quando apre il sottosella, i carabinieri trovano il kit completo del rapinatore. Il 17enne prova a lanciare via la pistola ma il gesto, oltre ad essere inutile, è compiuto davanti ai due militari. Il giovane verrà denunciato per porto abusivo d'arma, poi rivelatasi una re facebook
Kit del rapinatore nello scooter, 17enne denunciato dai Carabinieri. Era insieme con un 14enne in una strada del Vomero a Napoli #ANSA x.com
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