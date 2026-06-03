NAPOLI | Kit del rapinatore nello scooter 17enne denunciato dai Carabinieri

Da puntomagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due minorenni sono stati fermati dai Carabinieri nel quartiere Vomero poco prima di mezzanotte. I ragazzi, di 14 e 17 anni, erano a bordo di uno scooter con casco, passamontagna e una pistola replica. Durante il controllo, sono stati sequestrati anche un kit da rapinatore. Il 17enne è stato denunciato, mentre i dettagli sui minori coinvolti non sono stati resi noti.

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Controllati dai carabinieri al Vomero poco prima di mezzanotte, due minorenni di 14 e 17 anni sono stati trovati con scooter, casco, passamontagna e una pistola replica. 14 e 17 anni. Uno scooter, un casco, un passamontagna e una pistola. In una frase, la sintesi della serata dei carabinieri della pmz Vomero. Pochi minuti alla mezzanotte, i militari notano in via Don Milani due ragazzi fermi a chiacchierare vicino ad uno scooter. E’ del più grande dei due. Quando apre il sottosella, i carabinieri trovano il kit completo del rapinatore. Il 17enne prova a lanciare via la pistola ma il gesto, oltre ad essere inutile, è compiuto davanti ai due militari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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