NAPOLI | Kit del rapinatore nello scooter 17enne denunciato dai Carabinieri

Notizia in breve

Due minorenni sono stati fermati dai Carabinieri nel quartiere Vomero poco prima di mezzanotte. I ragazzi, di 14 e 17 anni, erano a bordo di uno scooter con casco, passamontagna e una pistola replica. Durante il controllo, sono stati sequestrati anche un kit da rapinatore. Il 17enne è stato denunciato, mentre i dettagli sui minori coinvolti non sono stati resi noti.