Napoli | a spasso con la Katana denunciato dai carabinieri

Nel quartiere Pianura di Napoli, i carabinieri hanno fermato un uomo di 42 anni mentre si trovava in strada con una katana. L’uomo, che era già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per porto abusivo di armi. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, e la katana è stata sequestrata. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo, che si trovava in piazza con l’arma lunga.

Cisal. 1° Maggio: lavoro, diritti e futuro per Caserta, l’analisi del Segretario Palumbo Villaricca, voucher farmaceutici: al via le domande per i cittadini con ISEE fino a 10.140 euro A Napoli, nel quartiere Pianura, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 42enne – già noto alle forze dell’ordine – per porto abusivo di armi.L’uomo è stato fermato a piazza San Giorgio mentre teneva tra le mani una spada inguainata del tipo “katana”. Una volta “disarmato”, il 42enne ha riferito di aver poco prima rinvenuto la spada giapponese vicino ad un cassonetto dell’immondizia e di averla raccolta con l’intento di portarla a casa per poi rivenderla.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: a spasso con la Katana, denunciato dai carabinieri Notizie correlate A spasso con la Katana in strada: "L'ho trovata nell'immondizia"A Pianura, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 42enne - già noto alle forze dell’ordine - per porto abusivo di armi. In giro con una katana a Napoli, denunciato: “L’ho trovata nella spazzatura”I carabinieri hanno denunciato un 42enne di Pianura, Napoli Ovest: è stato trovato in possesso di una katana, a suo dire trovata nella spazzatura e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Napoli: a spasso con la Katana, denunciato dai carabinieri; Napoli-Cremonese 4-0, Conte: Lukaku? Non ho parlato con lui. Il mio ufficio era lì; Napoli, al San Ferdinando la prima nazionale de Le allegre comari di Windsor; A spasso con la Katana in strada: L'ho trovata nell'immondizia. Napoli, dopo l'addio allo scudetto sui social riesplode il #conteoutIl ko con la Lazio di Sarri e l'addio al sogno scudetto hanno riacceso le critiche nei confronti dell'allenatore del Napoli. Che risponde col silenzio ... gazzetta.it INZAGHI TRA AMAREZZA E RISPETTO: “NAPOLI, SCUDETTO ONESTO PERO'...” Quando si riaprono certe ferite, il tono resta misurato ma il peso delle parole è evidente. E in questo caso, il tema tocca uno dei nervi più scoperti dell’ultima stagione. A La Gaz - facebook.com facebook La vista su Napoli da un edificio. Foto di Paolo Abate #Colori a #CasaLettori @aramis46 @GerberArancio @Isa69191443 @mrcatalano58 @mrcatalano58 x.com