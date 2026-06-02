Nello scooter il kit del rapinatore | pistola a salve e passamontagna Denunciato 17enne a Scampia

I carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 17 anni a Scampia, Napoli. Durante un controllo, è stato trovato con uno scooter e ha mostrato una pistola a salve e un passamontagna.

I carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 17 anni nel quartiere Scampia, a Napoli: fermato per un controllo, nella sella dello scooter aveva una pistola replica e un passamontagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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