Jesi si schianta con lo scooter di notte | Silvestre Cascio operaio di 53 anni trovato morto in strada

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Jesi, coinvolgendo uno scooter. Un uomo di 53 anni, operaio presso un’azienda locale, è stato trovato senza vita in strada. La vittima risiedeva nella zona e lavorava presso un’industria della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

JESI Viveva a Jesi e lavorava alla Cnh Industrial, dove ora tutti i colleghi lo piangono. Ha perso la vita in un drammatico incidente in scooter, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ad Ostra, Silvestre Cascio, per tutti Silvano, 53 anni, originario della Sicilia. Lo schianto è avvenuto in via Aldo Moro alle 3 di notte. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha perso il controllo dello scooter che stava guidando, finendo fuori strada. I soccorsi Forse si è schiantato contro un albero, ma non ci sono testimoni oculari dell’incidente, che non avrebbe comunque coinvolto altri veicoli. Era disteso a terra, esanime, sull’asfalto, quando sono arrivati i soccorritori.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Jesi, si schianta con lo scooter di notte: Silvestre Cascio, operaio di 53 anni trovato morto in strada Si schianta con lo scooter contro un’auto, morto un 28enne nel Comasco: si tratta di Davide CrociDavide Croci è il 28enne che è morto in seguito a un incidente stradale a Colverde (Como). Si schianta con lo scooter nel Lecchese, morto un 59enne: traffico in tiltUn 59enne è morto dopo essersi schiantato con lo scooter contro un ostacolo lungo la Superstrada 36 Milano-Lecco, all'altezza dell'uscita di Bosisio...