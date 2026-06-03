napoli incontro allegri manna le ultime

Un incontro tra Allegri e Manna ha segnato l’inizio di un progetto a Napoli, con l’allenatore che sta definendo le linee guida per la squadra. La società sta lavorando per rafforzare il gruppo e adattarlo alle strategie di Allegri. Al momento, non sono stati annunciati acquisti ufficiali, ma si stanno valutando alcune operazioni di mercato. La squadra si prepara a partire con un nuovo assetto, seguendo le indicazioni dell’allenatore.

l Napoli comincia a prendere forma attorno alle idee di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si è svolto un primo confronto operativo tra il nuovo allenatore azzurro e il direttore sportivo Giovanni Manna per definire le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Nel corso dell’incontro, riferisce Sky Sport, Allegri avrebbe individuato alcune priorità per rafforzare la rosa campione d’Italia, con particolare attenzione al reparto difensivo. Tra i nomi indicati dal tecnico livornese spicca quello di Mario Gila, centrale della Lazio considerato uno dei profili più adatti alle esigenze del nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Milan sempre più nel caos, litigano anche Cardinale e Ibrahimovic.

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