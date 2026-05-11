Napoli un ex Juve per il dopo Manna? Le ultime sul futuro ds azzurro

Il futuro di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, rimane incerto. Da settimane, circolano voci che lo collegano alla Roma, che sembra interessata a lui. La situazione si sta sviluppando senza annunci ufficiali, lasciando aperte diverse possibilità per il suo ruolo nel club azzurro. Nessuna conferma è ancora arrivata e il suo eventuale passaggio in un’altra squadra non è stato ufficializzato.

Il futuro di Giovanni Manna è tutto da scrivere. L’attuale direttore sportivo del Napoli è finito ormai da settimane nel mirino della Roma. L’ex dirigente della Juventus ha un contratto fino al 2029 e percepisce 400 mila euro l’anno, ma il club giallorosso per convincerlo è pronto a raddoppiargli l’ingaggio. Il Napoli per liberare Manna chiede un indennizzo e la volontà è quella di proseguire con lui. In caso di addio saranno valutati diversi profili per sostituirlo, tra cui quello di Fabio Paratici. Napoli, se parte Manna occhi puntati su Paratici. Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato per SportMediaset, ha parlato del valzer di direttori sportivi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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