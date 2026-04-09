Mercato Napoli Manna accelera per il colpo in Portogallo | le ultime

Il mercato del Napoli si muove con decisione verso un possibile acquisto dal Portogallo. Il primo nome sulla lista è Richard Rios, centrocampista brasiliano attualmente al Benfica. Il direttore sportivo della squadra partenopea sta portando avanti le trattative da alcuni giorni, concentrandosi sul trasferimento del giocatore. La trattativa sembra essere tra le priorità della sessione di mercato estiva del club.

Richard Rios rappresenta il primo grande obiettivo del mercato estivo partenopeo: il centrocampista brasiliano del Benfica e il nome su cui il direttore sportivo Manna sta concentrando gli sforzi negoziali da giorni. Rios-Napoli: i contatti concreti con il Benfica. Secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, il Napoli ha già avviato trattative seriose e approfondite con il club portoghese, i procuratori del giocatore e gli intermediari locali. Non si tratta di sondaggi informali, ma di contatti strutturati che mirano a definire i margini di un’operazione concreta. La dirigenza azzurra sta cercando di capire tempi e modalità per procedere verso una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Mercato Napoli, Manna accelera per il difensore: si punta un nome in Serie AIl Napoli guarda già alla prossima stagione e inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato.

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