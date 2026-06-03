Napoli il terzino può arrivare se parte Olivera | il nome e i dettagli

Il Napoli valuta l’arrivo di un terzino sinistro come alternativa a Mathias Olivera, che potrebbe lasciare il club. Il nome in corsa è Maximilian Mittelstädt, che rappresenta una possibilità concreta se Olivera dovesse partire. La trattativa si concentra sulla disponibilità del giocatore e sulle condizioni di trasferimento, ma al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali. La società segue attentamente la situazione per eventuali sviluppi.

Maximilian Mittelstädt diventa l’alternativa concreta del Napoli sulla fascia sinistra qualora Mathias Olivera dovesse partire. Secondo ‘Tuttomercatoweb’, gli azzurri seguono con attenzione il difensore tedesco dello Stoccarda, classe 1997. Mittelstädt nel mirino: 15 milioni per il tedesco della Bundesliga. Lo Stoccarda chiede 15 milioni di euro per il cartellino di Mittelstädt, una cifra accessibile per le casse partenopee. La valutazione riflette il rendimento dell’esterno nella stagione appena conclusa, dove ha confermato di essere tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato tedesco. Il laterale ha totalizzato sei gol e quattro assist in Bundesliga, aggiungendo una rete e due assist nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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