Dopo la partita tra Napoli e Udinese, Antonio Conte ha pubblicato un messaggio sui social, ringraziando i tifosi con un semplice «grazie di cuore». Nel corso della giornata, si è svolta una conferenza stampa con il presidente del club, durante la quale è stato annunciato ufficialmente l'addio di Conte. La separazione tra l’allenatore e il club è stata comunicata pubblicamente in quell’occasione.

Antonio Conte affida ai social l'ultimo saluto ai tifosi del Napoli. Dopo Napoli-Udinese ci fu la conferenza stampa show con Aurelio De Laurentiis, in cui entrambi annunciarono la separazione. Fino ad oggi, però, Antonio Conte era ancora ufficialmente l'allenatore azzurro. Oggi la risoluzione consensuale tra l'allenatore e De Laurentiis, che nei giorni scorsi sono stati avvistati insieme in barca al largo di Ischia. Il lungo addio di Conte, tra cene e giri in città, si conclude oggi con le parole del mister salentino: «Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione! Semplicemente grazie di cuore Napoli», ha scritto Conte su Instagram. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, il messaggio d'addio di Conte: «Semplicemente grazie di cuore»

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