Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’addio a Antonio Conte, ringraziandolo tramite i propri canali social. La notizia segna la fine della collaborazione tra il club e l’allenatore, che aveva guidato la squadra. Ora si apre una fase di ricerca per il suo sostituto, con tre candidati in corsa. La comunicazione ufficiale è arrivata anche attraverso i profili social del club.

Anche sui propri social il Napoli ha annunciato il divorzio da Antonio Conte. “Grazie Mister”, recita il post legato a una foto sorridente del tecnico dopo la conquista dello Scudetto al termine della passata stagione. Conte dice addio al Napoli dopo due anni, uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Quest’ultimo trofeo l’ha vinto in questa stagione, battendo il Bologna in finale. Il campionato 20252026 lo ha concluso al secondo posto, 11 punti dietro i Campioni d’Italia dell’Inter a cui ieri, nella conferenza stampa congiunta col patron De Laurentiis, ha fatto i complimenti. A proposito di Scudetto, Conte ha ricordato come proprio la conquista del tricolore sia stato “il momento più bello”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE l’addio di Conte al Napoli: “Grazie Mister”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFFICIALE: CONTE LASCIA IL NAPOLI. Grazie di tutto mister

Notizie e thread social correlati

Ora è ufficiale, il Napoli saluta Conte con un post sui social: "Grazie mister"Il Napoli ha annunciato sui social di aver concluso il rapporto con l’allenatore, ringraziandolo con un messaggio pubblicato online.

Napoli, il saluto social del club a Conte: «Grazie, mister»Il club ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare l’ex allenatore, scrivendo “Grazie, mister”.

Temi più discussi: Conte, è ufficiale l'addio al Napoli: 'Non ho creato un gruppo'; Calciomercato Serie D - Il Nibbiano&Valtidone parte dalla scontata riconferma di mister Luca Rastelli; Maceratese, nessuna cessione della società: via Serangeli, ora parte la rifondazione; L’addio di Lopez al Mondo Bluceleste: Persone vere, splendide e straordinarie.

ULTIM'ORA NAPOLI Ufficiale l'addio di Antonio #Conte Grazie, Mister!, il messaggio del club #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Ufficiale - Conte-Napoli, è addio. Messaggio sui social: Grazie, misterGrazie, mister. Con questa semplice immagine pubblicata sui propri profili social, il Napoli ha comunicato l'ufficialità della fine dell'esperienza di Antonio Conte alla guida dei partenopei. Il div ... msn.com

[MN] Attualmente si sta svolgendo un incontro negli spogliatoi tra Allegri, Maignan, Gabbia e Rabiot. Tuttavia, la dirigenza del club è andata via immediatamente al termine della partita: in primo luogo il proprietario, Gerry Cardinale, seguito dal Senior Advisor reddit

Napoli, ufficiale l’addio a Conte: Grazie MisterIl ciclo di Antonio Conte al Napoli si chiude ufficialmente. La società azzurra ha annunciato l’addio dell’allenatore tramite un messaggio essenziale ma carico di significato pubblicato sull’account X ... europacalcio.it