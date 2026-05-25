UFFICIALE l’addio di Conte al Napoli | Grazie Mister

Da calciomercato.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’addio a Antonio Conte, ringraziandolo tramite i propri canali social. La notizia segna la fine della collaborazione tra il club e l’allenatore, che aveva guidato la squadra. Ora si apre una fase di ricerca per il suo sostituto, con tre candidati in corsa. La comunicazione ufficiale è arrivata anche attraverso i profili social del club.

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Anche sui propri social il Napoli ha annunciato il divorzio da Antonio Conte. “Grazie Mister”, recita il post legato a una foto sorridente del tecnico dopo la conquista dello Scudetto al termine della passata stagione. Conte dice addio al Napoli dopo due anni, uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Quest’ultimo trofeo l’ha vinto in questa stagione, battendo il Bologna in finale. Il campionato 20252026 lo ha concluso al secondo posto, 11 punti dietro i Campioni d’Italia dell’Inter a cui ieri, nella conferenza stampa congiunta col patron De Laurentiis, ha fatto i complimenti. A proposito di Scudetto, Conte ha ricordato come proprio la conquista del tricolore sia stato “il momento più bello”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - UFFICIALE l’addio di Conte al Napoli: “Grazie Mister”
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UFFICIALE: CONTE LASCIA IL NAPOLI. Grazie di tutto mister

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