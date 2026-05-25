Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’addio di Antonio Conte, che lascia il club dopo due stagioni. La decisione è stata comunicata anche sui social, dove il club ha pubblicato un messaggio di ringraziamento con la scritta “Grazie Mister”. La conferenza stampa conclusiva ha preceduto l’annuncio ufficiale della separazione tra le parti.

Dopo la conferenza stampa arriva anche l’ufficialità: Antonio Conte lascia il Napoli dopo due stagioni. Il tecnico salentino chiude la sua esperienza azzurra con uno scudetto, una Supercoppa Italiana e il secondo posto nell’ultimo campionato. Il Napoli ha ufficializzato l’addio di Antonio Conte attraverso un messaggio pubblicato sui social network. “Grazie Mister Conte”, il breve post scelto dal club azzurro per salutare l’allenatore salentino dopo due stagioni alla guida della squadra. L’ufficialità arriva all’indomani della conferenza stampa con il presidente Aurelio De Laurentiis e dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese che ha permesso ai partenopei di chiudere il campionato al secondo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Napoli, ufficiale l’addio di Conte: il club lo saluta sui social con un “Grazie Mister”

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Napoli, il saluto social del club a Conte: «Grazie, mister»Il club ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare l’ex allenatore, scrivendo “Grazie, mister”.

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