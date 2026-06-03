Napoli è ufficiale | acquisto a titolo definitivo per 44 milioni

Il Napoli ha annunciato di aver acquistato un giocatore a titolo definitivo per 44 milioni di euro. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore, confermando l’accordo tra le parti. Il trasferimento riguarda un calciatore che si unirà alla squadra nelle prossime settimane. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’operazione o sull’identità dell’atleta è stata resa pubblica.

Azzurri letteralmente scatenati in vista del prossimo anno: in questi minuti è stato diramato il comunicato. La notizia era già da tempo nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Hojlund si trasferisce al Napoli a titolo definitivo. A renderlo noto è, in questi minuti, lo stesso club azzurro attraverso questo comunicato: “ La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club. Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all’esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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