Il trasferimento di Lorenzo Colombo dal Milan al Genoa è diventato ufficiale. Dopo le trattative, il club rossoblù ha esercitato l’obbligo di riscatto, portando a un trasferimento a titolo definitivo. Le cifre e i dettagli economici dell’operazione sono stati comunicati nei giorni scorsi. Il giocatore lascia così il club milanese, dove aveva trascorso diverse stagioni, per approdare in Liguria e proseguire la propria carriera. La formalizzazione del passaggio è stata annunciata ufficialmente dalle parti coinvolte.

La notizia era già nell'aria da un paio di settimane e ve l'avevamo data in anteprima proprio in questi giorni: stamattina è divenuta ufficiale. Lorenzo Colombo non è più un giocatore del Milan. L'attaccante nativo di Vimercate, classe 2002, ceduto in prestito al Genoa nell'ultimo calciomercato estivo, adesso è un calciatore interamente di proprietà del Grifone. Lo ha comunicato ufficialmente il club ligure in una nota. È infatti scattato l'obbligo di riscatto a 10 milioni di euro per il verificarsi delle precise condizioni pattuite quasi un anno fa tra i due club. Nel dettaglio, l'affare si è formalizzato grazie a: Traguardo di squadra: la salvezza aritmetica della compagine rossoblù, guidata a inizio stagione da Patrick Vieira e poi passata sotto la gestione tecnica di Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, adesso è ufficiale: Colombo saluta e passa al Genoa a titolo definitivo. Cifre e dettagli del riscatto

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