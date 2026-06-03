Napoli Conte saluta | ora Allegri è pronto a firmare

Notizia in breve

Antonio Conte ha lasciato il ruolo di allenatore del Napoli. La sua avventura si è conclusa formalmente il 3 giugno 2026. Ora, si attende che Allegri firmi il contratto e assuma l’incarico. Non sono stati resi noti dettagli sulle tempistiche o sui termini dell’accordo. La decisione di Conte di lasciare è stata comunicata ufficialmente.