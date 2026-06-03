Napoli Conte saluta | ora Allegri è pronto a firmare
Antonio Conte ha lasciato il ruolo di allenatore del Napoli. La sua avventura si è conclusa formalmente il 3 giugno 2026. Ora, si attende che Allegri firmi il contratto e assuma l’incarico. Non sono stati resi noti dettagli sulle tempistiche o sui termini dell’accordo. La decisione di Conte di lasciare è stata comunicata ufficialmente.
NAPOLI, 3 GIUGNO 2026 – Si chiude ufficialmente l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Dopo aver conquistato il quarto scudetto della storia azzurra, il tecnico salentino ha risolto consensualmente il contratto con il club guidato da Aurelio De Laurentiis, sancendo una separazione maturata in un clima di reciproca stima. Il club partenopeo ha salutato e ringraziato l’allenatore attraverso i propri canali ufficiali, riconoscendogli il ruolo decisivo nella conquista del titolo nazionale. Allegri sempre più vicino alla panchina azzurra. Il nome scelto per raccogliere l’eredità di Conte sarebbe quello di Massimiliano Allegri, da settimane indicato come il principale candidato alla guida del Napoli. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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