Allegri idea Napoli se Conte saluta | pesa la Nazionale

Il futuro delle panchine di Serie A si presenta incerto, con diverse ipotesi in campo e poche conferme ufficiali. Tra le possibilità più discusse ci sono cambiamenti legati a allenatori di spicco che potrebbero lasciare le proprie posizioni, mentre altre società valutano nuove strategie di gestione. Le decisioni potrebbero essere influenzate anche da eventuali sviluppi riguardanti incarichi nazionali di alcuni allenatori. La situazione si mantiene in evoluzione, senza annunci concreti o conferme ufficiali.

Il futuro delle panchine di Serie A resta in pieno movimento. Se Antonio Conte dovesse lasciare il Napoli, tra i nomi da monitorare tornerebbe anche quello di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il profilo del tecnico livornese non è nuovo nei pensieri di Aurelio De Laurentiis. Già la scorsa estate, quando l’addio di Conte sembrava possibile, Allegri era stato valutato con grande attenzione dal presidente azzurro. Oggi lo scenario resta ancora fluido. Molto dipenderà anche dal futuro del Milan e dalle scelte che il club rossonero farà sulla propria panchina. Per ora si tratta di un accostamento, non di una trattativa avanzata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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