Il futuro della panchina del Napoli rimane un argomento di grande attenzione, soprattutto in vista della prossima stagione. La possibile partenza di un allenatore attualmente in carica potrebbe aprire nuovi scenari per la squadra, anche se ancora non sono state definite decisioni ufficiali. La situazione si sviluppa mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali riguardo al rapporto tra l’attuale tecnico e la dirigenza, lasciando aperta la possibilità di cambiamenti.

Il futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più delicati in vista della prossima stagione. La priorità, al momento, è capire quale sarà la decisione finale di Antonio Conte. Ma intanto iniziano a circolare anche i primi nomi in caso di separazione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra le ipotesi da tenere d’occhio ci sarebbe anche Massimiliano Allegri. Una pista suggestiva, ma non nuova. Il tecnico livornese era già stato accostato al Napoli nella scorsa estate, quando sembrava possibile un addio di Conte dopo la conquista del quarto scudetto. In quel periodo Aurelio De Laurentiis avrebbe intensificato i contatti con Allegri, allenatore che stima da tempo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri idea Napoli se Conte saluta: scenario aperto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tortora: «Oggi l’Italia è un cantiere aperto: Allegri candidato forte. Se Conte lascia il Napoli…»di Redazione Inter News 24Tortora: «Oggi l’Italia è un cantiere aperto: Allegri candidato forte.

Allegri o Conte in Nazionale? Lo scenario che scuote Milan e Napoli: “Può saltare il banco”Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il testa a testa tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e Antonio Conte, suo collega del...

Allegri idea Napoli se Conte saluta: scenario apertoForzAzzurri.net - Allegri idea Napoli se Conte saluta: scenario aperto Il futuro della panchina del Napoli resta uno dei temi più delicati in vista della prossima stagione. forzazzurri.net

Napoli, chi arriva sulla panchina se Conte se ne va? Sarri primo nome della lista, le ipotesi Italiano e Grosso e la suggestione AllegriNapoli, e adesso che succede? In attesa che si consumi il momento della comunicazione definitiva ed ufficiale sulla permanenza o meno di Antonio Conte sulla panchina azzurra – ad oggi l'ipotesi meno p ... calciomercato.com

ZAMBO ANGUISSA CHIAMA IL MILAN! IL CENTROCAMPISTA HA COMUNICATO AL NAPOLI CHE NON RINNOVERÀ: SECONDO ANTONIO VITIELLO, ALLEGRI LO VUOLE PER PORTARE FISICITÀ E DUE SCUDETTI #ZamboAnguissa #Milan #C x.com

Allegri: Conosco Viktor Bezhani? No. Anche perché abbiamo Tare come nostro direttore sportivo. Ha fatto un buon lavoro. È una persona seria e molto competente professionalmente. Tutti questi attacchi rivolti a lui… Quando la stagione finirà, la responsabilit reddit