Bologna-Italiano ai saluti ufficiale risoluzione consensuale ma per il Napoli è in corsa anche Allegri n

Il Bologna ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il proprio allenatore. La decisione arriva mentre il tecnico è considerato in corsa per la panchina del Napoli. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui motivi ufficiali della separazione. L'addio del tecnico è stato comunicato ufficialmente dal club, senza ulteriori commenti. La notizia segna un cambiamento importante nello staff tecnico del Bologna.

(Adnkronos) – Vincenzo Italiano non è più l'allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, sempre più vicino alla panchina del Napoli. Il club emiliano ha dato la notizia con un comunicato ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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